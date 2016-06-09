Витебск, Белоруссия, 9 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум.

Подготовка территории к установке памятника Александру Невскому

На оплату работ по созданию памятника Александру Невскому будет направлена часть средств от предстоящего 11 июня городского субботника в Витебске. Об этом заявил госинформагентству БелТА председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин, сообщает сайт горисполкома.

По словам чиновника, субботник накануне празднования Дня города и «Славянского базара» стал традицией, во время которой «нужно почистить перышки, чтобы гостям было приятно смотреть на наведенную красоту и порядок». Заработанные средства планируется направить на развитие Витебска, «а конкретно — на создание памятников и малых архитектурных форм», — отметил Николайкин.

«В том числе, часть денег пойдет на оплату работ по созданию памятника русскому князю Александру Невскому с витебской княжной Александрой и их сыном Василием. Эту скульптуру планируем открыть на площади Тысячелетия в День города», — сообщил председатель Витебского горисполкома.

Бюджетные расходы на данные цели не предусмотрены. Был открыт счет для добровольных пожертвований, куда граждане, предприятия и спонсоры и Православная церковь перечислили десятки миллионов белорусских рублей ($1 стоит около 20 тыс. белорусских рублей, — прим. ИА REGNUM ).

«Сама скульптура, — отметил мэр, — уже готова, примерно через неделю будет доставлена в Витебск, тогда и начнется установка на постамент, — сказано в сообщении. — Одновременно ведутся работы по созданию мемориальной плиты Марку Шагалу, которая будет установлена на доме №1 по улице, недавно переименованной в честь художника и сейчас активно благоустраиваемой. Открытие с презентацией всего комплекса состоится 24 июня».

Как сообщало ИА REGNUM, памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге могли быть установлены три года назад и даже ранее — белорусские НГО и интеллигенция активно поддерживали данные проекты. Однако Минкультуры и «идеологическая вертикаль» чиновников, задействованных в реализации политики «белорусизации», решили в 2014 году установить памятник литовскому князю Ольгерду. Конная статуя в честь литовского князя, известного войнами с Москвой и неоднозначным отношением к православию, была установлена в 2014 году напротив православного храма. Финансовый отчёт по расходованию бюджетных средств на реализацию проекта опубликован не был.