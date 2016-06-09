США, 9 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Срок службы двух энергетических блоков на американской АЭС «Пич-Боттом» (штат Пенсильвания) может быть продлен еще на 20 лет. В ближайшее время компания «Exelon Generation Co.» планирует направить заявку на повторное продление лицензии в Комиссию по ядерному регулированию США. Об сегодня, 9 июня, пишет Nuclear.ru.

Mr. Matté АЭС США «Пич-Боттом»

Речь идет о втором третьем энергетических блоках. Причем «Exelon Generation Co.» намерен отправить в Комиссию уведомление о продлении лицензии уже в течение ближайших нескольких недель.

Сегодня на атомной электростанции «Пич-Боттом» работают два энергоблока — №2 и №3 — с водяными кипящими реакторами BWR с форсированной мощностью 1308 МВт каждый. Срок службы лицензии второго блока завершится 8 августа 2033 года, третьего — 2 июля 2034 года.

Так, если новая заявка «Exelon Generation Co.» будет удовлетворена, то срок эксплуатации блоков может составить 80 лет. Ранее сообщалось о том, что владельцы станции намерены подать заявку на продлении срока службы станции. Причем в последнее время такие сообщения стали появляться все чаще. Однако до сих пор соответствующие планы подтвердила только компания «Dominion» для АЭС «Surry» — соответствующую заявку компания подаст в 2019 году.

Спящий персонал АЭС

Напомним, что Станция в равных долях принадлежит Exelon Corporation и Public Service Enterprise Group (PSEG). Строительство АЭС «Пич-Боттом», расположенной в 80 км южнее от Харрисбурга (Пенсильвания), начали в 1958 году. Сооружение станции было завершено в 1966 году. Запустили первый энергетический блок. Изначально здесь построили три атомных реактора. Два реактора, как сказано выше, типа BWR. Первый же реактор относится к типу экспериментального высокотемпературного газоохлаждаемого реактора HTGR, мощность которого составила 42 МВт. Первый энергоблок прослужил на благо мирной энергетики всего восемь лет.

Однако АЭС «Пич-Боттом» интересна не только тем, что она является одной из старейших АЭС в мире и что первый реактор был экспериментального типа. Эта американская станция прославилась рядом инцидентов, касающихся поведения персонала. Охранники, которые спят; сотрудники, читающие, как настольную книгу, секретные материалы; играющий в видеоигры персонал — все это работники атомной электростанции «Пич-Боттом». Скандал на АЭС «Пич Боттом» начался после того, как журналисты нью-йорского телеканала WCBS-TV установили скрытую камеру на посту охраны. В 2007 году во всемирную паутину даже попало видео о том, как спят охранники станции. Видимо, именно эти сотрудники АЭС и стали прототипом для героя популярного американского мультсериала «Симпсоны» Гомера, который безответственно относится к своей работе на станции, чуть ли ни танцуя на панели управления.

Так, в 1987 году на энергетических блоках №2 и №3 произошло сразу две аварии. Во-первых, произошла утечка 36 тыс. слаборадиоактивной воды в реку Саскуэханна. Во-вторых, случился пожар на третьем энергоблоке.

В 2011 году Комиссия по контролю за атомной энергетикой США разрешила создать на территории АЭС «Пич-Боттом» хранилища для отработавших ядерных отходов. Сегодня американские физики уверены в том, что пожар на складе ОЯТ какой-либо АЭС на востоке страны может привести к непоправимым последствиям. В мае 2016 года исследование ученых было опубликовано в журнале Science & Global Security.

Ученые оценили последствия аварии в бассейне с отработанным топливом на АЭС «Пич-Боттом», если произойдет пожар. Крупный пожар на этой станции может привести к необходимости переселения 3,46 млн человек с территории общей площадью 31 тысячи квадратных километров. Однако реальные потери могут быть еще больше.