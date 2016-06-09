Лондон, 9 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Родителями одного ребенка скоро смогут стать один мужчина и две женщины, сообщает The Independent.

mamaikroha.ru Эмбрион

Речь идет о митохондриальном замещении дефектных материнских генов у женщин путем пересадки. Этичность данной технологии уже вызвала широкие дебаты во всем мире.

Техническая состоятельность этого процесса уже была доказана. Эмбрионы, полученные путем митохондриального замещения, обладают всеми характеристиками, достаточными для успешной беременности, но вопросы дальнейшего развития такого эмбриона остаются под вопросом, так как опыты над людьми запрещены.

Теперь результаты исследования рассмотрит управление Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека: если метод митохондриального замещения дефектных материнских генов лицензируют, то он станет реальностью в современной медицинской науке.