Москва, 9 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ по итогам III квартала 2016 года отзовет неиспользованные бюджетные средства и направит их в резервы для финансирования более эффективных программ. Об этом сегодня, 9 июня, заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«По действующим порядкам отзовем бюджетные обязательства, по которым отсутствуют заключенные контракты и поставленные на учет обязательства. Это будет одна из антикризисных мер. Эти средства просто пополнят наши резервы, которые будут перераспределены на более эффективные направления», — отметил Силуанов.