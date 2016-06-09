Рига, 9 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Известный в Латвии общественно-политический деятель Владимир Линдерман направил письмо в посольство США в Латвии с просьбой расследовать возможность вербовки в Латвии сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), об этом Линдерман сообщил в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

«Уважаемая госпожа посол! Обращаю Ваше внимание, что в Латвии открыто, через социальные сети, вербуют сторонников террористические организации «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра». Моя попытка заинтересовать этим угрожающим фактом латвийские спецслужбы не увенчалась успехом. Но, возможно, это удастся Вам. Я являюсь противником членства Латвии в НАТО и размещения войск Альянса в странах Прибалтики. Однако в деле борьбы с международным терроризмом мы должны находить общий язык», — указал Линдерман в письме посольству США.

Политический активист добавил, что письмом в дипломатическое ведомство он пытается «подстраховаться», чтобы в случае террористической атаки вину за случившееся не возложили на Россию или местных пророссийских активистов. Также, по мнению Линдермана, не исключено, что латвийские спецслужбы покрывают радикально настроенных исламистов.

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