Москва, 9 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин не понимает, какое отношение ко Дню России имеет 12 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня. «Сегодня у нас идет определенная дискуссия, что мы отмечаем 12 июня. Я тоже не понимаю, что мы отмечаем. 12 июня мы проголосовали за независимость России, за одноканальную налоговую систему и заложили бомбу под развал Советского Союза», — заявил Степашин во время заседания «Открытой трибуны» на тему «Гражданское общество в современной России» в Госдуме.

White House Photograph Office Борис Ельцин — главный герой 12 июня

«Праздник родился 12 июня 1991 года, когда Борис Николаевич (Ельцин) стал президентом РСФСР. Какое это отношение ко Дню России имеет, я не знаю. По мне так лучше 862 год — Рюрик, Великий Новгород, пришествие варягов на Русь», — рассуждает он.

Ранее законопроект о переносе празднования Дня России с 12 июня на 28 июля внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. «Мы предлагаем отменить празднование 12 июня и Днем России объявить 28 июля — День памяти великого князя Владимира, реального основателя нашего централизованного государства», — сказал коммунист.