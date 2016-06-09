Рига, 9 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Деятельность Мариса Кучинскиса на посту премьер-министра Латвии удовлетворяет неполную пятую часть жителей страны — в основном люди оценивают его работу негативно, сообщает LETA со ссылкой на результаты опроса проведенного компанией GfK Baltic.

publicdomainpictures.net Отрицательное отношение

Так, 19% респондентов на вопрос, нравится ли им, как работает Кучинскис, заявили «нет», а еще 36% — «скорее нет». Совершенно положительно работу премьера оценил 1% от опрошенных (то есть один респондент на сотню участников исследования).

Более критично к поступкам Кучинскиса на посту премьера относятся представители национальных меньшинств — 12% заявили, что негативно относятся к нему, еще 63% — скорее негативно. Среди латышей число не одобряющих действия нынешнего премьера также превысило отметку в 50%.