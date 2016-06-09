Самара, 9 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В программе фестиваля 2016 года — создание ландшафтных композиций и цветников с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с проведением открытого конкурса ландшафтных дизайнеров, об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

ostrana.ru Фестиваль цветов в Самаре

В Фестивале цветов принимают участие представители организаций и предприятий в сфере озеленения Самары, Самарской области и других субъектов РФ. Его проведение запланировано на 30 июля в парке «Дружба».

Фестиваль цветов проводится ежегодно, начиная с 2005 года для демонстрации горожанам опыта и результатов работы предприятий, организаций и жителей в сфере озеленения и ландшафтного дизайна, а также приобщения населения к участию в озеленении территорий.

В 2015-м его посетили более 15 тыс. человек. В 2016-м в рамках фестиваля цветов планируются: костюмированное шествие и концертная программа; выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства; проведение конкурсов на лучший детский костюм; проведение фотоконкурса «Цветущая Самара»; создание ландшафтных композиций и цветников с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с проведением открытого конкурса ландшафтных дизайнеров.

В рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров в период с 18 по 30 июля 2016 года физическим и юридическим лицам всех форм собственности будет предоставлена возможность создать на фестивальной площадке ландшафтные композиции на тему «Цветущий город».

Как отмечают в мэрии Самары, до 27 июля департамент городского хозяйства и экологии будет принимать заявки от физических и юридических лиц на выделение презентационных площадок для демонстрации передовых разработок и технологий в озеленении городских территорий и участков для выставки-продажи зеленых насаждений и товаров для садоводства.