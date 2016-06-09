Ереван, 9 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Не беда, что сочинитель песен Бюлбюлоглы, не имея соответствующего образования, да и элементарных знаний, искаженно интерпретирует устав ООН и международное право и, что за 10 лет на посту посла так и не понял, что такое дипломат, заявил ИА REGNUM пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя интервью посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы изданию «Московский комсомолец».

Тигран Балаян

«Самооборона — это право каждой страны согласно Уставу ООН. Это и священный долг каждого народа с древности до сих пор.

А потому я как гражданин Азербайджана, как человек, чьи корни из Карабаха, чей отчий дом в Шуше ныне находится под оккупацией, заявлял и еще раз заявляю, что готов лично принять участие в отечественной войне за освобождение земель своей родины от захватчиков», — сказал Бюльбюльоглы.

По словам Балаяна, если бы Бюльбюльоглы понял, что такое дипломат, он с пеной у рта не призывал бы своих соотечественников, проживающих в России, взять в руки автомат и идти в Нагорный Карабах и кричал бы, что он готов делать тоже самое.

«Хотя и народная мудрость гласит: беда коль пироги начнёт печь сапожник, а сапоги тачать пирожник», — отметил пресс-секретарь. — Наверное, лично для Бюллбюлоглы беда в том, что за эти 10 лет он дисквалифицировался и как сочинитель песен, перестав понимать, что в чиновничьем рвении, подпевая своему начальству, играя только на одной, и то фальшивой, ноте, мелодию не создашь».