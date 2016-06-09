Москва, 9 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В метрополитене Москвы ежегодно планируется сдавать в эксплуатацию 20 км линий метро и вводить 10 новых станций, заявил заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает интернет-портал Стройкомплекса Москвы. По словам чиновника, такую практику введут с 2017 года.

Открытие первой линии московского метро. 1935

Чиновник отметил, что за последние пять лет в городе было введено 34 км линий и 18 станций метрополитена. «В этом году метро дойдет до Раменок. Это Калининско-Солнцевская линия, она состоит из двух отдельных участков. Первый — от «Парка Победы» до Раменок, второй — до «Делового центра». Затем на станции «Деловой центр» будет пересадка на Третий пересадочный контур — это отрезок от «Делового центра» до «Петровского парка», — уточнил он.

Хуснуллин также добавил, что ведутся строительные работы на трех линиях столичной подземки — Калининско-Солнцевская, Люблинско-Дмитровская и Третий пересадочный контур.

Напомним, ранее пресс-службе метрополитена Москвы сообщала, что пассажиры метро смогут оплачивать проезд банковской картой с технологией PayPass/PayWave в 84 вестибюлях метро.