Таллин, 9 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Сообщения в эстонских СМИ о закрытии в ближайшее время посольств в Венгрии, Казахстане, Чехии, Португалии и Бразилии соответствуют действительности частично: решение принято лишь в отношении посольства в Будапеште. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 июня, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на выступление перед депутатами министра иностранных дел Марины Кальюранд. По ее словам, решение будет приниматься правительством на основании сделанного анализа, который пока проводится.

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Кальюранд заявила, что позиция МИД заключается в том, что деятельность зарубежных дипломатических представительств должна осуществляться в целях обеспечения безопасности Эстонии, экономических и коммерческих интересов страны и защиты ее граждан. «Никаких конкретных посольств я сейчас не назову и не буду комментировать никакие списки «закрываемых посольств», — заявила Кальюранд.

Глава МИД Эстонии признала, что закрытие зарубежных представительств связано с необходимостью оптимизации расходов на внешнеполитическую деятельность. Она напомнила, что с момента вступления страны в НАТО и Евросоюз число сотрудников министерства осталось прежним, в то время как доля расходов на МИД в ВВП Эстонии сократилась: с прежних 0,63% в 2010 году до 0,47% в 2016 году. Она намерена внести свои предложения по реорганизации министерства правительству в «ближайшее время», а до тех пор не станет публично комментировать готовящиеся решения.