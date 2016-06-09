Москва, 9 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал вышедший в ночь на 9 июня на немецком телеканале ARD новый фильм о якобы применявшемся в российском спорте допинге, в том числе и на Олимпийских играх. Мутко, которого авторы фильма обвиняют в сокрытии данных о положительных допинг-пробах, заявил, что этот телевизионный продукт — не что иное как часть информационной атаки на Россию, передаёт Первый канал.

Philippedelavie Проба на допинг

Мутко отметил, что в случае изоляции России, Запад может потребовать забрать чемпионат мира по футболу, который должен проходить в России в 2018 году. Сам же по себе спорт — это одно из направлений атаки на Россию: если воздействие на страну политическими методами не приносят результата, то используется спорт.

«Цель у них простая — сделать все, чтобы изолировать Россию в области спорта, не допустить выступления наших спортсменов на Олимпийских играх», — сказал Мутко.

Отмечается, что фильм немецкого телеканала «Час икс для России» был включён в программу телевещания за неделю решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению в правах российской спортивной федерации. Это решение очень важно, так как в случае положительного результата российские атлеты смогут поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в фильме ARD использована видеозапись, на которой бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченковсообщает: попавшиеся на допинге российские атлеты, выступавших на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне, дали взятку $500 тыс».