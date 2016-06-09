Воронеж, 9 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Более 60% составляет уровень износа тепловых сетей в Воронеже. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в мэрии по итогам отопительного сезона 2015−2016.

Иван Литкевич Ремонт теплосетей

Согласно информации администрации областного центра, всего за минувший отопительный сезон было зарегистрировано 89 технологических отказов (порывов) на сетях теплоснабжения, в результате которых без тепла оставались более четырех многоквартирных домов. При этом, отмечает ИА REGNUM, среди действительно крупных аварий можно вспомнить порыв в Левобережном районе, когда без тепла остался 21 жилой дом, и аварию в том же районе, оставившую без отопления и горячей воды жителей 83 домов. В целом же отопительный сезон в Воронеже прошел спокойно, от старта до завершения.

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Всего же в городе по данным на 1 июня протяженность тепловых сетей составляет 959 км. Основная часть сетей находится в собственности муниципалитета, но значительная часть — 18,6%, по последним данным — хозяина не имеют. Вопрос бесхозяйных сетей поднимался полтора месяца назад на совете городской думы. Тогда говорилось о том, что только в 2015 году было выявлено бесхозных сетей тепло-, водо-, электроснабжения протяженностью в 70 километров, всего 212 объектов. Работа по передаче объектов в собственность ведется, однако, как тогда признал руководитель управления ЖКХ администрации городского округа Игорь Черенков, назвать сроки завершения ее невозможно: за счет новостроек постоянно появляются новые сети, никому не принадлежащие. Тогда чиновник оценил затраты на подготовку документации на все выявленные бесхозные объекты в 15 млн рублей.

Средний возраст тепловых сетей в областном центре сегодня составляет более 25 лет, а уровень износа — свыше 60% (из 959 км изношены 385 км). Впрочем, ситуация в Воронеже все же чуть лучше, чем во многих регионах ЦФО: например, в Твери износ теплосетей составляет почти 80%, в Смоленске — около 70%, в Орле — также около 70%, в Рязани — 85%.

За пять лет, с 2010 по 2015 год, в Воронеже заменено 130 километров теплосетей. Правда, в этом году работы по модернизации теплосетевого хозяйства решили не проводить — в связи со напряженным бюджетом.

Общую же сумму, которая требуется для замены всех изношенных теплосетей города, в мэрии назвать затруднились, уточнив, что эту сумму можно будет определить после подготовки проектно-сметной документации.

«На сегодняшний день работы по замене изношенных тепловых сетей осуществляются силами теплоснабжающих организаций на основе выявленных дефектов при проведении гидравлических испытаний. При производстве работ по капитальному ремонту тепловых сетей преимущественно применяются предизолированные трубы», — добавили в мэрии.

Добавим, что на днях власти Воронежа подтвердили намерение передать в концессию МКП «Воронежтеплосеть» — муниципальное предприятие, занимающее на воронежском рынке сбыта теплоэнергии более 38%. Мэр Воронежа Александр Гусев отметил, что «предприятие остается в муниципальной собственности, но при этом переходит в управление, позволяющее осуществлять технологическое и экономическое развитие теплосетей».