Москва, 9 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий обязанность кандидата в депутаты или губернаторы обнародовать информацию о долгах, внес в Госдуму депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня. Предлагается ввести обязательное требование о предоставлении и обнародовании информации об имеющихся задолженностях по исполнительным документам имущественного и неимущественного характера у кандидата на выборные должности всех уровней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Не предоставление указанных сведений, а также предоставление недостоверных сведений является основанием для отказа либо отмены регистрации кандидата. «Строгость данной меры обусловлена требованием объективного и достоверного информирования избирателя для осуществления им сознательного выбора», — отметил парламентарий.

Факт наличия долгов взысканных с кандидата через суд, а также характер этих долгов (кредитные, алиментные, возмещение ущерба и так далее), позволит избирателю составить мнение как о личных качествах кандидата (порядочность, исполнительность, ответственность), так и о социальных (законопослушность, чувство долга), указал депутат. Кроме того, это позволит избирателю дать оценку финансовой (коррупционной) уязвимости кандидата, считает автор.