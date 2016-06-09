Ярославль, 9 июня, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области признала законным проведение предварительного голосования «Единой России» в общеобразовательных учреждениях. Обращение с требованием проверить факт использования школ в партийном мероприятии в мае направили прокурору области представители оппозиционных фракций: КПРФ, «Справедливая Россия» и депутат Сергей Балабаев.

Авторы письма получили ответ прокуратуры, который оказался в распоряжении ИА REGNUM. В нем говорится, что на все помещения, которые использовались как избирательные участки, были заключены договоры аренды, согласованные с собственниками — муниципальными или региональными властями.

Авторы обращения ссылались на норму закона о политических партиях, которая запрещает партийное вмешательство в образовательную деятельность.

«Названные запреты означают недопустимость вмешательства непосредственно в процесс обучения, а также влияния политических партий на обучающихся. Само по себе использование имущества муниципальных и государственных образовательных учреждений в воскресный (не учебный) день не нарушает положений федерального законодательства», — говорится в ответе за подписью и.о. прокурора Ярославской области Магомета Болхороева.

Как следует из письма, этой позиции придерживается и Министерство образования России, которое направило соответствующие разъяснения по запросу единороссов.