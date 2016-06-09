Москва, 9 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. 33 млн паролей от Twitter продаются на «цифровом чёрном рынке», сообщает портал LeakedSource.

wallspaper.ru Интернет

Сообщается, что проверенные порталом пароли оказались действующими.

Учётные записи, скорее всего, получены через вредоносное программное обеспечение, собирающее информацию с браузеров, а сам Twitter взломан не был.

Стоит отметить, что большинство адресов электронной почты, попавших в указанную базу данных, относятся к отечественным почтовым сервисам. Скорее всего, отмечает портал, вредоносное ПО распространялось среди пользователей российского сегмента интернета.

Наибольшее число адресов электронной почты этой базы данных зарегистрировано на Mail.Ru. На пятом месте среди них — почта «Яндекса», а на седьмом — Rambler.