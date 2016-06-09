Москва, 9 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Известная телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета, готовившегося к перелету из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает 9 июня Life.ru.

Evgeniy Isaev Ксения Собчак

По данным издания, бортпроводница отказалась пропускать в салон одного из пассажиров, не предъявившего посадочный талон. Задержка рейса на 40 минут из-за разбирательств с пассажиром крайне возмутила Собчак. Телеведущая принялась ругаться со стюардессой, позволяя себе употреблять нецензурные выражения.

Стюардесса, в свою очередь, заявила, что выполняла требования инструкции, согласно которым пассажир не может быть допущен на борт без посадочного талона.

В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов аэропорта «Шереметьево», поясняет издание.