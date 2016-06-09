Москва, 9 июня, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года. Об этом он заявил 9 июня в ходе заседания правительства.

kremlin.ru Дмитрий Медведев встречается с представителями малого бизнеса. 2011

«Я подписал документ — стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Конечно, наша задача поддерживать людей, которые хотят развивать свое дело. У нас, к сожалению, пока по уровню малого и среднего предпринимательства есть отставание от развитых передовых экономик. И нужно помочь людям осваивать новые ниши, внедрять передовые технологии. Поэтому задача стратегии помочь малому и среднему бизнесу занять большую долю в экономике нашей страны», — сказал Медведев.

По его словам, в документе отражены целевые индикаторы — рост числа занятых граждан, повышение производительности труда, увеличение производств бизнеса: «Для этого стратегия предполагает упрощение доступа для малого и среднего бизнеса к деньгам, сетям инженерным, конечно, снижение административной нагрузки, чем мы с вами постоянно занимаемся, но с переменным успехом, скажем прямо. И нужно поддержать спрос на товары и услуги, в том числе через расширение квоты в системы закупок государственных компаний».

Помимо этого, Медведев подчеркнул, что бюджетная система, несмотря на экономические трудности, «остаётся стабильной и сбалансированной».

Напомним, ранее российские власти неоднократно призывали вывести бизнес из сферы давления. Помимо этого, руководство страны призвало усилить защиту предпринимательства в стране.