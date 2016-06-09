Донецк, 9 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Авдеевке (Донетчина, под контролем ВСУ) в результате ночного обстрела приостановил работу Авдеевский коксохимический завод. Об этом 9 июня на своей странице в Facebook заявил гендиректор АКХЗ Муса Магомедов, передает ИА REGNUM.

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По словам Магомедова, в результате ведения боевых действий было нарушено электроснабжение предприятия. «Сегодня ночью в результате боевых действий АКХЗ остался на 2-х из 4-х электрических вводах. Энергетическая служба завода занимается уточнением места и характера повреждений. На время была остановлена выдача кокса», — сказал директор.

При этом в социальных сетях опубликовали видеозаписи обстрела Авдеевки и Донецка (под контролем ДНР). На одном из видео запечатлены разрушения жилых домов, которые предположительно расположены в Петровском районе Донецка.

Вчера вечером, 8 июня, было опубликовано видео после обстрела Куйбышевского района Донецка. По словам автора видео, обстрел по жилому сектору велся минимум из 120-мм орудий. Двое раненых — двухлетний ребенок с матерью доставлены в больницу с ранениями. «Здесь полностью разбит дом, ранен ребенок 2,5 года, ранена его мама, их увезли в больницу. Верхнего этажа нет совершенно, завалился на подъезды и т.д. Выбиты все окна. В подъезде вырвало все двери, потому что квартиры практически там просто нет внутри. Мы не смогли зайти, потому что там перекрытия во все стороны», — комментируют авторы видеозаписи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня источник в военном ведомстве ДНР сообщил, что в результате неприцельных обстрелов ВСУ Донецка и Макеевки погиб один мирный житель, 11 ранены, в том числе 3-х летний ребенок. «Известно об одной погибшей женщине, 11 человек получили ранения, в том числе один ребенок 2013 года рождения», — сказал источник. Силовик отметил, что прошлой ночью ВСУ выпустили 68 снарядов калибра 152 мм, и 10 калибра 122 мм, а также 122 мины (из них 79 — калибра 120 мм и 43 калибра 82 мм).