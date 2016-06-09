Москва, 9 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Российская компания «РТ-Информ», входящая в корпорацию «Ростех», создала мессенджер для компаний и госструктур, сообщается в пресс-релизе компании.

pinmag.my1.ru Электронное письмо

Мессенджер будет пригоден для использования с операционными системами Windows, Linux, Mac OS X, iOS и Android. Он поддерживает обмен сообщениями, групповые чаты, аудио‑ и видеозвонки, конференции и прочие привычные инструменты для организации рабочего процесса.

Создание мессенджера было обусловлено необходимостью гарантировать российским компаниям и госструктурам надежную связь, защищенную от нежелательного воздействия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении Минэкономразвития России запретить госчиновникам и военнослужащим пользоваться в служебных целях иностранными мессенджерами WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.