Тбилиси, 9 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Избирательный штаб партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» возглавил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе. По информации пресс-службы партии, главу избирательного штаба представил председатель партии, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Мельников Александр Каха Каладзе

Премьер подчеркнул, что Каха Каладзе — хороший организатор, что неоднократно доказывал на деле, и выразил уверенность, что он будет успешно руководить предвыборными процессами партии.

«Капитанские качества Кахи Каладзе очень важны для нашей достойной победы, что будет означать победу Грузии», — заявил Квирикашвили.

По его словам, важно, чтобы парламентские выборы прошли в демократической, свободной среде, и на правящей политической силе в этом плане лежит особая ответственность.

По заявлению премьера, не менее важно, чтобы предвыборные волнения и конкуренция не переросли в противостояние и конфронтацию, так как от степени демократичности предстоящих выборов будет зависеть будущее развитие страны.

«Мы никому не дадим возможности провокационными и деструктивными действиями нанести тень на октябрьские парламентские выборы. Этими выборами мы покажем мировому сообществу, что протекающие в Грузии демократические реформы носят необратимый характер», — подчеркнул Квирикашвили.