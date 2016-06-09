Владимир, 9 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Сенатор от Владимирской области Антон Беляков не исключает возможности участия в следующих выборах губернатора Владимирской области в 2018 году. Об этом сенатор заявил в ходе пресс-конференции 9 июня. Кроме того, он отметил, что не участвовал в выборах в 2013 году не по своей воле, но очень хотел баллотироваться.

Борис Кустодиев. Портрет генерал-губернатора Финляндии Н. И. Бобрикова. 1902

«Мне все больше и больше не нравятся вещи, которые происходят во Владимирской области», — цитирует «Зебра ТВ» Белякова.

Также Антон Беляков сообщил о том, что вопрос с его выдвижением в качестве кандидата в депутаты Госдумы не решен. На вопрос, пойдет ли он в Госдуму, Беляков ответил, что вопрос решится на съезде партии «Справедливая Россия», при этом самому сенатору «нравится в Совете Федерации».

При этом, если Беляков станет депутатом Госдумы, место сенатора, по его словам, может занять Самир Алиев, известный под именем Михаил Капура. С 2005 по 2010 год он уже был сенатором, только от Калмыкии. В 2016 году был назначен заместителем председателя владимирского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». На праймериз «Единой России» во Владимирской области в 2016 году он стал третьим по результатам голосования по партийному списку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии выборов в Госдуму вокруг сенатора разрастаются скандалы. К примеру, депутаты Законодательного собрания Владимирской области заявили о том, что намерены обратиться к губернатору Светлане Орловой и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением обязать сенатора Антона Белякова отчитаться об итогах своей деятельности перед депутатами и избирателям.

При этом политолог Григорий Казанков сообщил ИА REGNUM, что скандалы Антона Белякова не могут сильно повлиять на итоги выборов в Государственную думу в регионе, так как вся политическая жизнь сенатора сопровождается скандалами.