Пушкино, Московская область, 9 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Истребителем Су-27, который разбился сегодня, 9 июня, в Пушкинской районе (Московская область), управлял майор Сергей Ерёменко, передаёт телеканал «Россия-24».

Dmitry A. Mottl Су-27 «Русских витязей»

»Это был летчик — майор Сергей Еременко, основная версия крушения — ошибка пилота или отказ работы двигателя», — говорится в сообщении телеканала. Майор Сергей Ерёменко входил в авиагруппу высшего пилотажа «Русских витязей».

Пилот катапультировался из падающего самолёта, но ему не хватило расстояния для успешного приземления. Он совершил прыжок в менее 100 метров от поверхности земли и разбился, передаёт Life.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Су-27 в Пушкинском районе произошло сегодня, 9 июня. Обнаружен бортовой самописец истребителя. Среди основных версий крушения рассматриваются отказ двигателя и ошибка пилотирования.