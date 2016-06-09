Калуга, 9 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В калужское региональное отделение ОНФ обратились жители региона, чьи дома не значатся в официальных документах или их статус не соответствует фактическому, что привело к ущемлению прав граждан, сообщает 9 июня корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы калужского регионального отделения Общероссийского народного фронта

Так, в 2013 году здание №17 по улице Октябрьской в Калуге (бывшее общежитие на территории воинской части) было передано муниципалитету. Несмотря на то, что в нем проживали несколько семей, по непонятной причине власти оформили здание в городскую собственность как нежилое. Теперь муниципалитет хочет распорядиться домом по своему усмотрению, и в этой ситуации наибольшие опасения у активистов ОНФ вызывает судьба проживающих в доме семей с малолетними детьми.

«Сейчас жители этого дома оказались будто в параллельной реальности, — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Алексей Зеленев. — Из-за ведущейся поблизости стройки здание окружили со всех сторон забором, была снесена детская площадка. Сюда невозможно вызвать ни такси, ни скорую помощь, ни пожарную службу. При этом речи о предоставлении людям другого жилья не идет, поскольку они как жители «нежилого» дома не участвуют ни в каких социальных программах».

К сожалению, данный случай, когда люди живут в «потерянном» доме, — не единственный, о котором стало известно региональному ОНФ. Так, к активистам обратилась женщина-инвалид, прописанная в бесхозном здании, находящемся в непригодном для проживания состоянии. При этом женщина, как и жители дома на улице Октябрьская, не может стать участником соцпрограмм переселения в силу отсутствия де-юре ее дома.

«Непонятно, каким образом случилось так, что здание, в котором на протяжении долгих лет проживали люди, в одночасье превратилось в нежилое, а люди оказались, по сути, вне закона. Очевидно, что здесь можно говорить как минимум о безответственности чиновников, принявших это решение», — считает представитель ОНФ Владимир Потапов.

По таким же обстоятельствам страдают и жители села Михеева Малоярославецкого района, которые проживают в двухквартирных домах, построенных в конце 80-х годов прошлого века. Местное хозяйство, не обладавшее правом собственности на этот жилой фонд, тем не менее часть его распродало, а покупатели на протяжении многих лет не могут оформить свою часть дома, поскольку у другой половины нет собственников.

Активисты Народного фронта намерены создать реестр «потерянных» домов в Калужской области. Они также направят запросы в городскую управу Калуги, администрацию Жуковского и Малоярославецкого районов с просьбой найти приемлемый выход из сложившейся ситуации с учетом интересов жителей.