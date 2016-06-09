Всеволожск, Ленинградская область, 9 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Завод компании Ford Sollers в городе Всеволожск Ленинградской области приостановил производство автомобилей, предположительно, до 20 июня. Об этом сегодня, 9 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель профсоюза на предприятии.

Конвейер Ford. США. 1913

«Конвейер на заводе остановили с сегодняшнего дня до 20 июня. Сегодня должны были еще работать, но по причине отсутствия комплектующих конвейер уже остановлен. После 20-го конвейер снова запустят, но на четыре дня. Затем снова остановят на неделю и запустят на четыре дня. Так продлится, предположительно, до 17 июля, когда все уйдут в коллективный отпуск на 28 дней», — рассказал председатель профорганизации МПРА в Петербурге и Ленобласти, рабочий завода «Форд» Игорь Темченко.

«Причины простоя производства, как сообщил работодатель в начале недели, организационного и экономического характера», — добавил профсоюзный активист.

При этом, как рассказал собеседник агентства, если сейчас рабочие выходят на работу на 4 дня, а потом отдыхают 10 дней, то после отпуска (с 15 августа), как пообещали работодатели, график немного изменится — они будут работать 3 дня и оставшиеся 4 отдыхать каждую неделю.

«Падение оклада при четырехдневной неделе составляет 20%, а при трехдневной дойдет до 40%», — отметил Игорь Темченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод Ford Sollers во Всеволожске давно работает только в одну смену. Из-за падения спроса на авторынке еще в октябре 2015 года в компании Ford объявили об увеличении сроков новогодних каникул, чтобы избежать затоваривания, а также запустили программы увольнения по соглашению сторон.

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На сегодняшний день общее количество сотрудников завода составляет около 1500 человек. Как заявили в пресс-службе компании, принудительных сокращений не планируется, однако несмотря на то, что график завода определен и утвержден на год вперед, изменения всё же не исключаются.

На заводе Ford во Всеволожске производятся модели Focus и Mondeo.