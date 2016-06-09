Токио, 9 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Руководство японского автомобильного концерна Honda приняло решение об отзыве более 780 тыс. транспортных средств по всему миру. Об этом, как передает Life.ru, сообщило Министерство земель, инфраструктуры и транспорта страны.

dan gray Honda

Решение компании связано с возможными неисправностями подушек безопасности фирмы Takata, установленных на некоторых моделях компании.

В частности, отзыву подлежат 15 моделей, в числе которых даже автомобили Odyssey, Fit и Civic.

Отмечается, что в рамках сервисной акции у транспортных средств будут заменены пиропатроны подушек безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2015 г. автоконцерн Honda уведомил правительство Японии об отзыве более чем 1 млн 630 тыс. проданных в стране автомобилей из-за дефекта подушек безопасности.

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