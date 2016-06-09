Ярославль, 9 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области уточнил подробности трагедии, произошедшей 8 июня в Рыбинске и унесшей жизни двух малолетних детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, во время пожара дети находились дома одни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем на ул. Академика Павлова загорелся частный дом. В результате пожара погибли два малыша: мальчик 2012 года рождения и девочка — 2014 года.

«Эта семья с 2015 года состояла на учете в различных органах системы профилактики как неблагополучная. Когда случился пожар, дети находились дома одни. Мать и ее сожитель, который не является отцом малышей, в это время выпивали. Вернулись — увидели, что дом горит. По их словам, отчим бросился внутрь спасать детей. В результате он госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 40% тела. Мать детей не пострадала», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Случившееся следствие квалифицирует в соответствии с ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Очаг возгорания пока не установлен. В рамках расследования дела назначены экспертизы: судебно-медицинская, генетическая, пожаротехническая.

По некоторым данным, ранее сотрудники полиции инициировали рассмотрение вопроса об ограничении матери обоих малышей родительских прав, но эта инициатива не была поддержана.