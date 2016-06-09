Москва, 9 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В оргкомитете конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в городе высоких технологий Иннополисе в Татарии, не смогли прокомментировать информацию о возможной лекции бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, сообщает 9 июня издание «Бизнес Online».

Freedom of the Press Foundation Эдвард Сноуден

Сообщения о том, что Сноуден якобы приедет в Иннополис для публичного выступления на тему кибербезопасности, ранее появилась в ряде СМИ. Однако в пресс-службе конференции визит Сноудена ни подтвердили, ни опровергли.

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ в России, пояснил, что спекуляции вокруг имени Сноудена возникают довольно часто. В случае с Иннополисом неясно, кто именно и с кем обсуждал его визит в Татарию. При этом, по словам адвоката, Стоуден сам составляет планы относительно публичных выступлений, таким образом, ничего определенного сказать невозможно.

«Надо очень аккуратно относиться к подобной информации», — отметил адвокат и добавил, что сообщение о визите Сноудена в Иннополис могло быть запущено специально, для привлечения внимание в проходящему там мероприятию.