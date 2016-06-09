Москва, 9 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. На заседании Совета директоров ЦБ 10 июня, скорее всего, будет принято решение о символическом снижении ключевой ставки в пределах 0,25−0,5 процентных пунктов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 июня аналитик ИК АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Он напомнил, что на прежнем заседании Совета директоров ЦБ сохранил величину ключевой ставки на прежнем уровне — 11%. «Месяцем ранее, 29 апреля, регулятор отказался от снижения ставки, руководствуясь относительной нестабильностью на сырьевом и валютном рынках, а также все еще высокими инфляционными рисками, хотя на тот момент восстановление нефтяных котировок и курса национальной валюты продолжалось уже второй месяц, а темпы инфляции демонстрировали существенное охлаждение», — рассказал аналитик.

По мнению Антонова, мотивы регулятора можно понять. «Бычье» (восходящее) ралли по нефти, не подкрепленное никакими фундаментальными факторами при условии колоссального дисбаланса спроса и предложения, по сути, говорит о сформировавшемся на рынке нефтяного пузыря, который может лопнуть в любой момент и развернуть котировки вспять. Это уже было годом ранее после весеннего роста цен, подтолкнув рубль к новому витку девальвации, а инфляцию к новым вершинам», — отметил он.

При этом ставку все равно придется снижать, хотя и довольно медленно, полагает аналитик. «Учитывая, что в условиях свободного рыночного формирования курса рубля и все еще низкий уровень золотовалютных резервов (ЗВР), у ЦБ в рукаве не так много козырей, поэтому для поддержания стабильности экономики резкое снижение ставки с 11% было бы непозволительной роскошью», — пояснил эксперт.

Продолжающийся рост нефти, которая вчера уже достигла локальных максимумов в районе 52,7 доллара и готовится протестировать и закрепиться выше 53 доллара за баррель создают все больше проблем с точки зрения контроля укрепления национальной валюты, предупреждает эксперт. «В течение последних недель все более очевидным становится разрыв в темпах роста нефти и рубля, что, учитывая их тесную взаимосвязь, говорит о некоем внешнем вмешательстве. И государству, стремящемуся пополнить валютные резервы, и экспортерам слишком дорогой рубль сейчас не нужен, но искусственно сдерживать его рост будет становиться все сложнее, поэтому ставку в обозримом будущем снизить все же придется», — уверен аналитик.

«Скорее всего, начало будет положено уже 10 июня на грядущем заседании ЦБ, от которого рынок ожидает решения о снижении в указанном диапазоне 0,25−0,5%. Более подходящего момента для снижения представить трудно», — заключил Антонов.

10 июня Совета директоров Банка России рассмотрит вопрос о величине ключевой ставке. Она составляет 11% годовых с августа 2015 года.