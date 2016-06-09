Астана, 9 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. 9 июня в Казахстане объявлен Днем национального траура по погибшим в результате террористического акта, который произошел в Актюбинске (Актобе) 5 июня. По все стране приспущены флаги и проводятся траурные мероприятия. Акция памяти жертв теракта проводится и в социальных сетях. Пользователи пишут слова соболезнования в Facebook, Twitter, Instagram, используя хештег #prayforaktobe.

geralt Свечи — в память о погибших

Напомним, в результате перестрелок в нескольких частях города по уточненным данным погибли четверо мирных граждан и трое военнослужащих. Ранее фигурировавший в списке погибших мирных граждан Байканатов Нурбек Сергеевич в обновленный список, опубликованный государственными СМИ, не включен.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, глава ведомства Имангали Тасмагамбетов направил телеграммы соболезнования семьям погибших. «5 июня в городе Актобе во время террористического акта погибли военнослужащие, охранявшие покой народа, и мирные жители города. Для нашей страны это невосполнимая утрата. Казахстан ведет активную борьбу против экстремизма и терроризма. В день национального траура выражаю искреннее соболезнование всем казахстанцам и родным и близким погибших достойных граждан нашей страны», — говорится в сообщении министра.

Минута молчания была проведена во всех подразделениях Министерства обороны и войсковых частях Вооруженных Сил Казахстана.

О прошедших траурных мероприятиях сообщает и пресс-служба Министерства внутренних дел. «В день траура в МВД, на всех зданиях подразделений, государственных учреждений и учебных заведений органов внутренних дел по случаю национального траура припущены Государственные Флаги, проводятся траурные мероприятия и собрания коллективов. В здании Национальной гвардии МВД также проведен траурный митинг, в котором приняло участие Главное командование и весь личный состав Нацгвардии», — отмечается в пресс-релизе.

Между тем, Департамент внутренних дел Астаны сообщает, что столичные полицейские приняли решение перечислить свой однодневный заработок семьям коллег, пострадавших в результате совершенного теракта. «К сожалению, в трагедии в Актобе есть человеческие жертвы. Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким погибших, а нашим коллегам, которые первыми приняли удар преступных действий террористов и получили ранения, желаю скорейшего восстановления. Мы оказали и будем дальше оказывать всестороннюю помощь сотрудникам полиции и их семьям. На сегодняшний день весь личный состав департамента внутренних дел столицы продолжает нести службу в усиленном режиме по обеспечению общественного порядка и безопасности в борьбе против терроризма», — заявил начальник ДВД Астаны генерал-майор полиции Амантай Аубакиров.

Направить свой однодневный заработок на оказаниие финансовой помощи семьям погибших и пострадавших решили также сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Национальной Гвардии, для оказания помощи семьям погибших и раненных был открыт специальный счет.

Следует отметить, что казахстанские власти приняли решение увеличить суммы компенсаций семьям погибших. Если первоначально планировалось выделить каждой семье по 1 миллиону тенге (200 тыс. руб.), то теперь решено увеличить размер материальной помощи до 5 миллионов тенге (1 млн руб.)

Минутой молчания открылось и сегодняшнее заседание Мажилиса (нижней палаты) парламента. «Сегодняшний день объявлен днем общенационального траура в связи с гибелью мирных граждан в Актобе. В связи с этим предлагаю почтить минутой молчания», — сказал депутат Сапар Ахметов перед началом заседания.

Не остались в стороне и деятели культуры. В официальных казахстанских СМИ публикуются слова соболезнования и оценки терактов.

«Очаги военных действий разгораются во всех точках планеты. Теперь мы ясно знаем, что есть организации, которые хотят эти очаги донести и до нас. Сегодня народ Казахстана скорбит по безвинным сынам, которые пали жертвами террористов. Теперь же наша цель — в первую очередь законодательно запретить такие организации в стране, чтобы ни в чем не повинные граждане больше не гибли от их рук. То есть не должно быть тех, кто с оружием в руках идет против стабильности в нашей стране», — заявил писатель Смагул Елубай.

«Террористы, бесчинствовавшие в Актобе, хотели напугать мирно живущих казахстанцев. Наоборот, их жестокие действия сплотили казахстанцев, объединили, еще более усилили нашу дружбу и родство», — считает депутат Шаймардан Нурумов.

В свою очередь известный деятель, доктор исторических наук Лайла Ахметова, вместе со словами поддержки посчитала нужным выразить мнение, что информацию о таких событиях надо давать дозировано. «Я соболезную родственникам погибших, и желаю скорейшего выздоровления раненным. Сейчас через социальные сети легко можно все услышать и увидеть, и то, что мы видим, может быть не всегда правдой. На примере этих печальных событий, я читала разные комментарии экспертов из различных сфер. Они не были одинаковыми, но через призму этих выступлений я увидела толерантность, трезвую аналитику и, конечно же, боль, за тех, кто не заслуженно пострадал. Особо стоит отметить точность и дозированность информации. Дозированность должна быть. Мы живем в XXI веке, когда понятие войны стало другим. У нас идут информационные войны, идут экстремистские атаки, цветные революции — это и есть войны XXI века. В ход идут атаки на высоконравственные понятия, которые испокон веков воспитывали в нас наши предки через наши традиции, с использованием межконфессиональных различий», — заявила она.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев усмотрел в актюбинских терактах признаки «цветной революции». «Пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, что так называемые «цветные революции» имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас. В странах мира, где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад», — сказал президент Казахстана.

Между тем, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Департамента пресс-службы МВД Казахстана Олег Иващенко, на текущий момент ситуация в Актюбинске спокойная.