Москва, 9 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Законопроект о продлении бесплатной приватизации, внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня. Предлагается перенести дату окончания приватизации еще на один год — до 1 марта 2018 года.

ИА REGNUM Госдума

Учитывая сложную экономическую обстановку и дефицит региональных и муниципальных бюджетов, можно с уверенностью говорить о том, что за предоставленный законодателем год приватизации количество граждан, которым будут предоставлены жилые помещения, будет несущественным, отмечают авторы.

Проблема граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье и ожидающих предоставления помещений, никуда не денется, указали они. «Получается, что при окончании приватизации граждане, которые не по своей вине не смогли приватизировать помещение, будут ущемлены в своих правах, поскольку не решив проблему переселения за год и отменив приватизацию, мы опять поставим граждан, получивших жилье уже с марта 2017 года, в неравное положение с остальными гражданами, имевшими возможность воспользоваться правом на приватизацию», — считают парламентарии.

Продление приватизации до марта 2018 года, во-первых, обеспечит дополнительное время регионам и муниципалитетам на решение жилищных проблем, а, во-вторых, позволит определиться федеральному законодателю с дальнейшими планами по вопросу отмены или сохранения в России института приватизации жилых помещений, резюмируют депутаты.