Железногорск, Красноярский край, 9 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Находящийся в Красноярском крае закрытый город госкорпорации «Росатом» Железногорск получит статус территории опережающего социально-экономического развития уже в сентябре, заявила заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева. По ее словам, на данный момент краевые власти и «Росатом» продолжают работу в данном направлении.

Юрий Ги При въезде в город Железногорск

«Наконец-то определен федеральный орган исполнительной власти, который будет курировать проект, — это Минэкономразвития. Также стала известна плановая дата получения статуса ТОСЭР в Железногорске — сентябрь 2016 года. Речь идет о создании на площадке промпарка территории опережающего развития, которая ориентирована на поддержку наукоемкого бизнеса», — сообщила Рязанцева, которую цитируют железногорские СМИ.

В беседе с ИА REGNUM помощник зампреда краевого правительства Дмитрий Смурага подтвердил данную информацию и рассказал, что в Красноярском крае статус ТОСЭР планируют получить два города: Железногорск и Зеленогорск.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, он сообщил, что одной из главных причин предоставления Железногорску данного статуса является поддержка создаваемого на его территории промышленного парка. Необходимая инфраструктура промпарка уже создана, в 2015 году завершилось строительство первого пускового комплекса, отобраны 12 резидентов. Смурага пояснил, что режим ТОСЭР предоставит инвесторам промпарка «налоговые преференции и льготы», а также иные дополнительные возможности.

Однако собеседник ИА REGNUM затруднился сообщить, какой именно проект, требующий статуса ТОСЭР, будет реализован на территории Зеленогорска. «Дело в том, что этот вопрос еще обсуждается. Есть несколько вариантов, но окончательное решение еще не принято», — сказал он.