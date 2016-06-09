Ереван, 9 июня, 2016, 12:35 — ИА Регнум. По решению премьер-министра Армении Овика Aбрамяна Гриша Багинян уволен с должности первого заместителя министра сельского хозяйства, Самвел Галстян и Гарник Петросян освобождены от должностей заместителей министра сельского хозяйства.

gov.am Заседание правительства Армении

8 июня премьер освободил с занимаемой должности замминистра экономики Армении Сергея Аветисяна, который был назначен начальником Главного управления гражданской авиации. На вакантное место замминистра экономики нового назначения не будет.

О том, что в правительстве стартует оптимизация, премьер заявил в парламенте Армении 8 июня. «Уже сегодня мы сократили одного заместителя министра экономики, завтра еще 3−4 замминистра сократим, обсудим со всеми министерствами вопрос оптимизации и постараемся повысить продуктивность затрат всех средств», — сказал Абрамян.

Он также проинформировал, что правительство приступило к мерам по повышению эффективности расходов бюджета. «Хотя многие не верят в повышение продуктивности расходов, но мы последовательно осуществляем шаги. Просто не стоит ожидать, что все вопросы будут быстро решены, для этого необходимы ресурсы и время», — сказал Абрамян.

12 мая, выступая на заседании правительства, Овик Абрамян заявил, что намерен начать эффективную борьбу с коррупцией и монополиями, а также сократить все неоправданные расходы аппарата, и дал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.

Эксперты связывают действия правительства с четырёхдневной войной в начале апреля, в ходе которой были выявлены серьёзные упущения в армянской армии и в системе госуправления. В то же время практически никто в Армении не верит в эффективность шагов, предпринимаемых правительством, в составе которого, только по официальным данным, есть несколько долларовых миллионеров. Объяснить происхождение огромного состояния никто из них толком так и не сумел.

По мнению наблюдателей, никаких серьёзных выводов из апрельской войны сделано не было, а все шаги властей направлены на парламентские выборы, которые намечены на апрель будущего года. «Во внутриполитическом плане для Армении не столь страшна была война и даже потеря 800 гектаров. Самое ужасное, что из всего этого мы не сделали никаких выводов и продолжаем жить так, будто ничего не было. А война дала нам возможность переосмыслить всё и, оценив реальную ситуацию, предпринять необходимые шаги», — пишет по этому поводу публицист Аракел Семирджян.

Один из пользователей Фейсбука приводит пример реальных шагов правительства по повышению процесса продуктивности расходов. 19 мая на заседании правительства было объявлено, что есть планы по списанию 797 служебных автомобилей. На заседании 9 июня оглашен список этих автомобилей. Например, аппарат правительства избавится от 15 автомобилей, среди которых Toyota Land Cruiser 2002 года выпуска, Mercedes S500 — 1982 года, Mercedes 124 — 1995 года. Пользователь уверен, что эти автомобили давно не используются, хотя и так трудно предположить, как можно эксплуатировать автомобиль 1982 года выпуска. Из опубликованного списка становится ясно, что в списке ненужных транспортных средств преобладают автомобили российского производства и допотопные иномарки.