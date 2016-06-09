Чебоксары, 9 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-мае 2016 года построено 1509 квартир общей площадью 107,6 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 52,3%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИА REGNUM Строительство в Чебоксарах

Из них строительными компаниями введено 66,6 тыс. кв. метров жилья, что почти на 61% ниже уровня января-мая 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья: введено 54,48 тыс. кв. метров — падение на 61,1%.

Жители Чувашии построили за пять месяцев 41 тыс. кв. метров. Это почти на 25% меньше по сравнению с январем-маем 2015 года.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади домов квартирного типа (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 34 717 рублей. Это на 0,3% меньше к уровню января-апреля 2015 года.

Ранее в Минстрое Чувашии заявляли, что в настоящее время в республике строятся 172 многоквартирных дома общей площадью 1,2 млн кв. жилья, из них 70% — с привлечением средств дольщиков. Долевое строительство осуществляют 69 застройщиков, которые возводят 117 объектов — с начала их строительства заключено 8,4 тыс. договоров долевого участия.