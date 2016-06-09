Москва, 9 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Конституция России стремится уберечь Россию от двух угроз, заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин 9 июня в ходе заседания «Открытой трибуны», передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы видим, что Конституция стремится уберечь наше государство от двух противоположных угроз. С одной стороны, от угрозы жестко подчинить гражданское общество государству, а с другой стороны, противопоставить гражданское общество самому государству», — заявил Нарышкин.

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И то и другое в истории разных стран случалось и не приводило ни к чему хорошему, отметил он. «Один из серьезных уроков прошлого состоит в том, что нельзя отрекаться от своей истории и прививать тотальный нигилизм. С другой стороны, крайне опасно возбуждать рознь и вражду внутри единого общественного организма», — говорит спикер Госдумы.

«Печальный итог подобных рецептов известен также из истории многих стран и не только революционных событий XX века, но и из цветных революций века XXI. И печальных примеров тоже уже не единицы, но и самый печальный, я бы сказал, трагический пример, это современная Украина», — заявил Нарышкин.