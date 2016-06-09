Севилья, Испания, 9 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Севилья» ищет замену своему главному тренеру Унаи Эмери, который может перейти в «ПСЖ», сообщает Marca.

CarlosRM Унаи Эмери

Сообщается, что руководство клуба начало переговоры с бывшим тренером сборной Чили Хорхе Сампаоли, а спортивный директор «Севильи» Мончи уже обсудил с ним возможность сотрудничества.

Стоит отметить, что уругвайская редакция издания El Pais назвала Хорхе Сампаоли лучшим тренером континента в 2015 году. Он входил в финальную тройку кандидатов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА, в 2015 году Сампаоли привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.