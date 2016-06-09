Ярославль, 9 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты готовят «неприятные вопросы» главному претенденту на пост детского омбудсмена Ярославской области, заместителю председателя Правительства области Михаилу Крупину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Михаила Крупина выдвинули более 40 депутатов Яроблдумы, в том числе вся фракция «Единая Россия».

«Аргументы, которые приводил лидер фракции «Единая Россия» Николай Александрычев, не выдерживают никакой критики. Он говорил, что Михаил Крупин — человек системы, но какой системы? Если человек работал в системе бизнеса, системе власти, он что, в любой системе может быть? Настораживает такая смена приоритетов: сначала бизнесмен потом депутат, потом глава экономического блока, а теперь защита прав детей. Наверное, есть личная неудовлетворенность от работы в правительстве, но дети-то тут при чем?

Говорят, что Михаил Крупин сам многодетный отец, но не любой многодетный отец может быть защитником других детей. Вероятно, решение уже согласовано с большинством депутатов и будет принято, но мы намерены задавать все неудобные вопросы. В таком деле как защита детей не может быть кулуарных договоренностей», — сказал Александр Воробьев.

По словам лидера ярославских коммунистов, фракция пока не приняла своего решения о голосовании по кандидатуре уполномоченного по правам ребенка, но планирует сделать это ближе к заседанию Ярославской областной думы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы детского омбудсмена проходят уже во второй раз. В первых выборах не смог победить ни один из кандидатов, и процедура была запущена заново. До 14 июня происходит сбор мнений по кандидатурам всех 10 претендентов на этот пост, после чего вопрос будет рассмотрен профильным комитетом и Ярославской областной думой.