Калуга, 9 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. На предприятии ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» 8 июня состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта «Шелковый путь Евразии».

Фото Ольги Стемплевской

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, участники переговоров обсудили перспективы развития логистического проекта «Новый Шелковый путь». В частности, речь шла о текущей ситуации с грузовыми потоками, тарифном регулировании российской части пути, запуске дополнительных поездов на регулярной основе и предоставлению спектра логистических услуг для калужских предприятий.

По мнению первого заместителя губернатора Калужской области Алексея Лаптева, стратегически важно развивать проект «Новый Шелковый путь для Евразии», сбалансировав экспортные и импортные поставки. «Расширение рынков сбыта, формирование горизонтальных связей между производственными кластерами, выход на технологическое партнерство и кооперации, развитие экспортного потенциала — это задачи, которые мы способны решить в рамках международного логистического проекта», — пояснил Лаптев.

В феврале 2016 года первый контейнерный поезд в рамках проекта прибыл в мультимодальный транспортно-логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино» с комплектующими для завода ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». К настоящему времени таких составов пришло три, последний — 7 июня.

По словам Алексея Лаптева в ближайшее время количество контейнерных поездов планируется увеличить до 4−6 в месяц. Конкурентоспособность данного маршрута заметно возрастет в связи с удешевлением тарифа на перевозки грузов. «На территории России цена существенно снижена. Она ниже, чем по китайской стороне и европейской. Чем больше грузооборот в стране, тем ниже цена», — заявил Алексей Лаптев.

Европейские партнеры заинтересованы в продолжении логистического пути. В ближайшее время будут известны новые участники логистического коридора. Первый заместитель калужского губернатора также отметил повышающийся интерес различных компаний калужского и других регионов к данному проекту. «В их числе не только те, кто поставляет товары из Китая в Россию, но и — из России в Китай и далее в Южную Корею», — подчеркнул Алексей Лаптев.

В состав рабочей группы по реализации проекта «Шелковый путь Евразии» входят: первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев, представители федеральных ведомств, руководства ОАО «РЖД», мультимодального логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино», ООО «Индустриальная логистика» и завода ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». .

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Шелковый путь Евразии» стартовал в начале этого года в Китае. Это новый железнодорожный маршрут из южно-китайского порта Далянь в центр России — Калужскую область, а в перспективе — в европейские страны. Его главное преимущество в более быстрой по времени, в сравнении с действующим морским путем, доставке грузов, что в целом открывает новые возможности для увеличения товарообмена между Европой и Азией. Предприятия и компании калужского региона в этой связи получают выгодные условия для транспортировки готовой продукции в другие регионы и за рубеж, а также доставки на производства сырья и компонентов.