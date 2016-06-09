Красноярск, 9 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. На программу расселения красноярцев из ветхого и аварийного жилья потребуется дополнительно 1,8 млрд рублей. Об этом заявил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов на встрече с журналистами в рамках открытия ежегодного «Фестиваля возможностей» на открытой площадке физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк».

ИА REGNUM Ветхое жилье

Отвечая на вопрос об участии в совещании по вопросам реализации госпрограмм развития города Красноярска, которое прошло в Москве под председательством зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича, Акбулатов рассказал о ходе подготовки к Универсиаде-2019 и связанных с этим мероприятиях.

По его словам, работа ведется системно и в соответствии с графиком. «Мы не рассматривали вопросы, касающиеся строительства спортивных сооружений, это делается отдельно на заседаниях оргкомитета. Совещание у Аркадия Владимировича было посвящено программе городских работ. Для того, чтобы подготовить город к Универсиаде нам необходимо решить вопрос с обновлением банка подвижного состава общественного транспорта, необходимо добиться выделения средств для расселения граждан, проживающих в аварийном жилье, необходимо получить средства, чтобы сделать ремонт на дорогах нашего города — необходимо много сделать такого, что не относится непосредственно к спортивным мероприятиям, но касается преобразования города», — заявил мэр.

Он также напомнил, что все эти масштабные проекты затеяны администрацией в разгар экономического кризиса. «Конечно, экономические сложности накладывают свой отпечаток, но под лежачий камень вода не течет, поэтому были приняты решения, которые позволяют нам рассчитывать на выделение средств из федерального бюджета», — сказал Акбулатов, отметив, что необходимые средства будут поступать не только из городской казны, но из разных источников.

«Есть поручение, касающееся того, что не только городской бюджет, но и бюджеты вузов, которые расположены на территории города и иных государственных учреждений должны участвовать в этой подготовке. Например, у нас много исторических зданий: Аграрный университет находится в историческом здании, Технологический университет, здание почтамта — все эти здания должны быть приведены в порядок. Это должно быть сделано не только за счёт бюджета, но и с привлечением ресурсов министерств и ведомств, которые отвечают за это мероприятие, в рамках муниципально-частного партнерства», — пояснил он.

Говоря о программе предоставления нового жилья взамен аварийного, Акбулатов рассказал, что для расселения 60 бараков, признанных аварийными, потребуется порядка 1,8 млрд рублей. По его словам, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уже заручился по этому вопросу поддержкой президента РФ Владимира Путина.