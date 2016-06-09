Москва, 9 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении Государственной премии РФ. Соответствующий указ опубликован 9 июня пресс-службой Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин поздравляет Валерия Гергиева. 2008

В области науки и технологий премии удостоены академик Российской академии наук, научный руководитель Института геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского Российской академии наук Эрик Галимов. Специалист удостоен премии «за разработку научного направления «Геохимия изотопов углерода», теории образования алмазов, за исследования в области нефтегазовой геологии и биогеохимических процессов».

Академик Российской академии наук, директор научно-исследовательского института трансляционной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Лукьянов и академик Российской академии наук, советник РАН, Институт молекулярной генетики Российской академии наук Евгений Свердлов удостоены премии за разработку и внедрение комплекса технологий анализа структуры и функций сложных геномов.

Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Российской академии наук Сергей Недоспасов удостоен премии за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению молекулярных медиаторов иммунитета, включающий работы по созданию уникальных биомедицинских моделей.

Помимо этого, государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства удостоены художественный руководитель — директор Академического Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин за вклад в развитие отечественного и мирового театрального искусства, художественный руководитель — генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко за вклад в сохранение традиций и развитие отечественного музыкального искусства, а также кинорежиссер Сергей Урсуляк — за вклад в развитие отечественного киноискусства.

Помимо этого, государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

Напомним, в начале мая 2016 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в освобождённой от запрещённой в России террористической организации ИГИЛ Пальмире. Концерт получил название «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены».