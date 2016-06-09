Варшава, 9 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Пробки в шесть километров образованы автомобилями на границе России и Польши. Нарушение движения связано с тем, что польские таможенники в течение нескольких дней проводят забастовку, передаёт радиостанция RMF FM.

Андрей Репин ИА REGNUM Пробка на дороге

Отмечается, что таможенники в Польше протестуют против реформ Варшавы по слиянию таможенных и налоговых органов. Правительство Польши намерено создать Национальную налоговую администрацию, что, как считают таможенные служащие, негативно отразится на их положении.

Чтобы обратить внимание Варшавы на несогласие служащих таможенных органов, они работают в замедленном режиме, пропуская в час по три автомобиля через границу. Такая низкая интенсивность движения вызывает нарастание числа ожидающих автомобилей, которые вынуждены проводить на границе по нескольку часов.