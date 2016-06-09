Владимир, 9 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В 2016 году во Владимирской области будет реализовано 30 инвестиционных проектов в сфере ЖКХ на общую сумму почти 1,6 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам отопительного сезона, сообщила первый вице-губернатор Лидия Смолина, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Анна Красноперова Инвестиции

«В 2016 году предусмотрена реализация 30 инвестиционных программ на сумму 1,58 млрд рублей. В том числе — 13 в сфере электроснабжения с объемом финансирования 994,6 млн рублей; 11 — в сфере теплоснабжения с объемом средств 306,6 млн рублей; 6 — в сфере водоснабжения и водоотведения с объемом финансовых средств 277,3 млн рублей», — цитирует пресс-служба Лидию Смолину.

При этом в 2015 году было инвестировано около 1,3 млрд рублей.

Кроме того, Лидия Смолина заявила о том, что завершившийся отопительный сезон прошел без крупных аварий. Однако, по данным директора областного департамента ЖКХ Глеба Серегина, в начале сезона были зафиксированы внештатные ситуации во Владимире, Александрове, Вязниках, Гусь-Хрустальном и Собинке. По словам Серегина, эта проблема носит системных характер, она связана в первую очередь с высоким износим тепловых сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на март 2016 года, изношенность теплосетей во Владимире составляет 60% на магистральных сетях и 58% — на разводящих. При этом, чтобы ситуация улучшилась кардинально, необходимо ремонтировать не менее 10 километров сетей в год, однако денег хватает на ремонт только четырех километров.