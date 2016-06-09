Нью-Йорк, США, 9 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Запрет Ирландии на аборт является дискриминацией, жестокостью и унижением женщин, заявили в ООН. Об этом сообщает Associated Press.

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Международная организация подготовила доклад, в котором призывает правительство страны легализовать практику прерывания беременности в тех, случаях, когда у плода развиваются опасные патологии.

Причиной для подготовки доклада стало заявление жительницы Дублина Аманды Меллет, которой в 2011 году был отказано в прерывании беременности, после того как её врач сообщил, что плод страдает смертельным пороком сердца и не сможет жить самостоятельно.

В Ирландии аборты разрешены только в тех случаях, когда беременность угрожает жизни самой матери. На сегодняшний день женщины, оказавшиеся в ситуации Аманды Меллет, должны донашивать плод до рождения или отправляться в другую страну для прекращения беременности.

Комитет по правам человека ООН призвал Ирландию предоставить «своевременные и приемлемые процедуры для прерывания беременности».