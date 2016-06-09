Пушкино, Московская область, 9 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Подмосковья обнаружен бортовой самописец, принадлежащий истребителю Су-27 пилотажной группы «Русские Витязи». Об этом сообщает в четверг, 9 июня, телеканал РЕН ТВ.

Я «Чёрный ящик»

«Поисково-спасательная группа, работающая на месте крушения истребителя Су-27 пилотажной группы «Русские Витязи», обнаружила бортовой самописец», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте катастрофы работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Пушкинском районе Подмосковья потерпел крушение истребитель Су-27. В экстренных службах сообщили, что пилот воздушного судна погиб, тело мужчины нашли возле взорвавшегося самолета.

Среди основных версий крушения истребителя Су-27 на данный момент рассматриваются отказ двигателя и ошибка пилотирования.

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