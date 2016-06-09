Красногорск, 9 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Московской области в 2015 году превысила расходную на 400 миллионов рублей и составила 393,1 миллиард. Что касается расходной части, то она показала несколько лучший результат, чем в 2014 году. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на министра финансов Московской области Антона Котякова.

Счеты

Расходная часть бюджета области в 2015 году была исполнена в размере 392,7 миллиарда рублей при плане в 446,8 миллиарда рублей. При этом доходная часть составила 393,1 миллиардов рублей. Бюджет прошлого года исполнен с профицитом в 400 миллионов рублей.

«Расходная часть бюджета за прошлый год исполнена на уровне 87,9% от плановых значений. Таким образом, мы несколько улучшили показатель исполнения плановых значений бюджета относительно уровня прошлого года: в прошлом году данный показатель был на уровне 86,8%. Но все-таки показатель достаточно низкий относительно объема плановых значений», — поянсил Котяков.

Котяков также назвал ряд госпрограмм с низким показателем исполнения бюджета. Среди них оказались: «Спорт Подмосковья» (81%), «Энергоэффективность и развитие энергетики» (75%), «Развитие дорожного комплекса» (71%), «Развитие ЖКХ» (69%).

Структура поступлений доходов бюджета Московской области в 2015 году состояла из налога на доходы физических лиц (36,7%), налога на прибыль организаций (31,4%), налога на имущество (14,8%), акциз по подакцизным товарам (9,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов был принят 12 ноября 2015. Тогда в документе было заложено, что в следующем году расходы бюджета области составят около 406 млрд рублей; в 2017 году — 411 млрд рублей и в 2018 году — 420 млрд рублей. Тем не менее областные власти уже готовятся в документ ряд изменений.