Вашингтон, 9 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. В третьем матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 120:90, сообщает «Р-Спорт».

Andrew Баскетбол

Эта победа прервала семиматчевую серию поражений «Кливленда» и сократила разрыв в счете в серии до четырех побед до значения 2:1.

Матч проходил в Кливленде и лишь вторая её четверть прошла с преимуществом «Голден Стэйт Уорриорз».

В составе победителей отличились Леброн Джеймс, набравший 32 очка, Кайри Ирвинг (30 очков) и Джей Ар Смит (20 очков).

Среди проигравших самым результативным игроком стали Стефен Карри и Харрисон Барнс, набравшие 19 и 18 очков соответственно.

Российский центровой «Кливленда» Тимофей Мозгов провел на паркете чуть менее семи минут, за которые успел набрать два очка и сделать два подбора.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Уорриорз». Четвертая игра финальной серии плей-офф НБА состоится в Кливленде 10 июня.