Таллин, 9 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. На протяжении 20 лет ОБСЕ рекомендует решить проблему безгражданства, но Эстония этого не делает. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 июня, сообщили в НКО «Руссская школа Эстонии» со ссылкой на интервью представителя НКО Алисы Блинцовой федеральному радио Германии Deutschlandradio.

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По словам Блинцовой, когда Эстония получила свою независимость — в 1992 году — 32% населения «проснулось чужими в своей стране». «Это не мы приехали в Эстонию, это Эстония пришла в наши дома. Нас лишили гражданства и всех сопутствующих ему прав», — отметила она.

По словам Блинцовой, эстонское государство абсолютно равнодушно к международным требованиям, касающимся судьбы десятков тысяч живых людей: «У меня опускаются руки, когда я вижу, что из года в год, на протяжении более 20 лет ОБСЕ рекомендует Эстонии решить проблему безгражданства, но моя страна этого не делает». Она признала, что в последнее десятилетие государство предоставляет возможность для натурализации. Но с этим тоже есть большие сложности, добавила она. Так, например, экзамен по языку и Конституции Эстонской Республики для некоторых людей просто невыполним: «Во-первых, не каждый человек может выучить язык и сдать шестичасовой экзамен. Во-вторых, это дорого. Помимо различных пошлин, наше государство за всю историю своей независимости так и не нашло возможности обеспечить всех желающих бесплатным обучением эстонскому языку».

Отвечая на вопросы немецкого журналиста, что мешает русским в Эстонии реализовать права на обучение на родном языке, Алиса Блинцова заявила: «Это та тема, на которую я не могу говорить об эстонском правительстве в позитивном ключе». Она подчеркнула, что на бумаге в Эстонии «действительно хорошие законы и Конституция ЭР, которые нам позволяют учиться на русском языке». Для этого по закону попечительский совет школы должен подать ходатайство, а правительство должно его утвердить. «Но наше правительство не желает эти ходатайства утверждать и уже в третий раз нам отказывает. То есть законы у нас есть, но они не работают», — заявила представитель НКО «Русская школа Эстонии».

Напомним, Алиса Блинцова в конце мая принимала участие в конгрессе Федерального союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, статус «негражданина» был придуман в Прибалтике, чтобы отделять от политической власти русское население, которое в основной массе переехало в эти страны из других республик СССР в период между 1940 и 1989 годом. Подавляющее большинство неграждан — 250 000 человек — живет в Латвии (в Эстонии — порядка 85 тысяч человек), где они не считаются ни гражданами, ни иностранцами, а людьми с «особым правовым статусом». С точки зрения юридических прав неграждане от граждан отличаются на 80%. В частности, им не разрешено участвовать и быть избранными в парламент стран, несмотря на статус постоянных жителей. Они не могут быть избраны по итогам местных выборов (в Латвии не могут и участвовать в выборах и состоять в политических партиях). Неграждане лишены прав на выборах в Европарламент. При этом они несут на равных все обязанности перед странами своего постоянного проживания.

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