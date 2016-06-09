Красногорск, 9 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Тело женщины, погибшей или умершей девять месяцев назад, обнаружено в лесном массиве Дмитровского района (Московская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Руслан Доброликов Скелет человека

В 300 метрах от подмосковного села Игнатово накануне, 8 июня, был обнаружен женский скелет. После проведения судебно-медицинской экспертизы тела был установлен срок гибели женщины — труп пролежал в лесу девять месяцев.

В настоящее устанавливается личность погибшей и причины её смерти. Также выясняется, кто мог быть причастен к гибели человека.