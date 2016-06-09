Душанбе, 9 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Таджикистан оказался на втором месте в мире по уязвимости компьютеров перед хакерскими атаками в рейтинге «National Exposure Index» («Индекс подверженности стран»), составленном американской компанией «Rapid7», которая занимается вопросами безопасности Интернета и компьютерных систем.

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По данным авторов рейтинга, не защищены около трети всех электронных систем Бельгии, Таджикистана и Самоа, которые и вошли в первую тройку списка.

Напомним, что в январе 2016 года хакеры-исламисты взломали официальный сайт Министерства образования Таджикистана. На главной странице взломщики разместили видео-ролик и фотографии, обратились властям России и других стран с требованиями прекратить «убийство мусульман в Сирии и Чечне», «разрушать сирийские семьи и дома, школы и больницы» и не поддерживать сирийского президента Башара Асада.