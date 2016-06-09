Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Владельцы электромобилей в Петербурге уже сейчас могут бесплатно оставлять свои транспортные средства на перехватывающих и городских парковках, а также в зоне платной парковки в центре города. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Michael Movchin Электромобиль

На городских парковках и «перехватках» владельцам электрокаров нужно предъявить оригинал или нотариально заверенную копию ПТС, подтверждающего тип двигателя, а для бесплатного пользования зоной платной парковки в центре придется оформить парковочное разрешение.

Льгота относится только к полностью электрическим автомобилям с числом мест для пассажиров не более восьми, и не распространяется на автомобили-гибриды.

«По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2016 года по России насчитывалось всего 647 электромобилей, 37 из которых — по Санкт-Петербургу. Одной из целей создания платных парковок, а также развития сети перехватывающих парковок является снижение экологической нагрузки на город за счёт сокращения числа поездок на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания», — пояснил смысл принятой меры директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Антон Хрюкин.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, накануне, 8 июня, петербургский парламент поддержал отмену транспортного налога на три года для владельцев электромобилей. С этой инициативой выступил единоросс Алексей Макаров. Губернатор Георгий Полтавченко дал отрицательное заключение на документ, однако глава комитета финансов Алексей Корабельников предположил, что проект все же имеет право на существование.

Автор законопроекта считает необходимым стимулировать увеличение количества экологичных машин по примеру Калужской области и освободить петербургских владельцев от транспортного налога на три года — с 1 января 2017 по 1 января 2020. Выпадающие доходы для бюджета не превысят 535 тыс. рублей ежегодно, считает депутат.

По словам Алексея Макарова, ГИБДД утверждает, что в городе зарегистрированы всего 8 машин марки Tesla, а других марок электромобилей в Петербурге якобы вообще нет. «Но, по данным специалистов, это не так, и в городе все же около 200 электрических машин», — заметил депутат. Макаров также подчеркнул, что решение является скорее политическим, направленным на пропаганду защиты экологии.

Его однопартиец Виталий Милонов призвал коллег «послать зеленый сигнал» электродвигателям и ввозу таких машин в Петербург, он предположил, что затем можно будет заставить таксистов полностью перейти на электродвигатели.

Добавим, в России достаточно сложно приобрести электромобиль, официально их почти не импортируют, а оформление и перегон на заказ из Европы может стоить более 700 тыс. рублей. К тому же, в Петербурге есть всего две станции подзарядки — в Пулково и в ТРЦ «Галерея».